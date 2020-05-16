44-річний лікар російського топ-клубу помер від коронавірусу

Лікар московського баскетбольного клубу ЦСКА Роман Абжелілов помер через коронавірусну інфекцію в 44 роки. У Абжелілова залишилися дружина і двоє дітей.

Про це повідомляється на сайті команди. Лікар був госпіталізований в медичний заклад після зараження коронавірусом 1 травня.

До слова У Росії 10 днів поспіль щодня реєструють понад 10 тисяч випадків COVID-19

"Сьогодні не стало нашого доброго і завжди чуйного друга, колеги, яскравого лікаря і відмінного сім'янина Романа Абжелілова. Його організм відчайдушно боровся, але так і не зумів впоратися з ускладненнями здоров'я, викликаними коронавирусной інфекцією", – йдеться у повідомленні клубу.

Також до співчуття приєднався баскетбольний клуб "Хімки", де Абжелілов працював до свого переходу в ЦСКА в 2014 році.

За останню добу від коронавірусу померли 119 жителів Росії. Згідно з останніми даними, всього за минулий день на території країни виявлено трохи менше 10 тисяч нових випадків зараження – 9 200.

Раніше, від коронавірусу помер головний тренер збірної Росії з боротьби Магомед Аліомаров.

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