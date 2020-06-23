53-річний Тайсон продовжує дивувати вражаючою силою на тренуваннях: відео
Легендарний 53-річний американський боксер Майк Тайсон продовжує активну підготовку до свого повернення в ринг.
Тайсон на своїй сторінці Instagram опублікував нове відео тренування. "Залізний Майк" потужно б'є по лапах і непогано рухається, як для 53 років.
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Майк Тайсон повертається у бокс: головне
- Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі планує повернутися у бокс не для професійних боїв. За словами Тайсона, гонорари за бої підуть на благодійність.
- Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
- Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
- За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб Майк зміг провести бій.
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