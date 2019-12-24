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70-річний боксер брутально нокаутував суперника й встановив світовий рекорд: відео

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Альберт Х'юз / Michelle Pemberton/IndyStar

Американський боксер Альберт Х'юз встановив світовий рекорд. У віці 70 років він переміг земляка Тремейна Таунса й став найстаршим професійним боксером.

70-річний Х'юз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найстаріший професійний боксер.

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Відео бою було опубліковано на YouTube-каналі користувача EmuGuru.

До американця рекорд належав Стіву Ворду. У 2017 році у віці 60 років і 337 днів він вийшов у ринг.

Х'юз завершив кар'єру у 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.

Всього на рахунку 70-річного боксера 22 бої, з яких 11 завершились перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.

Таунс також вийшов на ринг після довгої перерви в кар'єрі – 12 років. Він сім разів виходив у ринг і програв усі поєдинки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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