73-річний воротар ізраїльського клубу потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Воротар ізраїльського клубу "Іроні Йегуда" Ісаак Хайік потрапив у в Книгу рекордів Гіннеса. Він став найстарішим футболістом в історії, який брав участь в матчах на професійному рівні.

Ізраїльтянин взяв участь в матчі свого клубу проти "Маккабі Рамат Ган", який був зіграний в рамках чемпіонату четвертого ізраїльського дивізіону. Гра закінчилася з рахунком 5:1 на користь "Маккабі Рамат Ган".

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Таким чином Ісаак Хайік, якому 73 роки, побив колишній рекорд, який належав уругвайцю Рікардо Кармоне. Той зіграв за одну з місцевих команд в 53 роки.

Хайік відразу після матчу отримав сертифікат про потрапляння в Книгу рекордів Гінесса.

На цьому 73-річний ізраїльтянин іракського походження зупинятися не збирається і хоче зіграти ще один матч.