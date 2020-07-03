Раптово помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер зіркового бійця змішаних єдиноборств (MMA) Хабіба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років.

Про це в телеграмі повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров. Абдулманап Нурмагомедов хворів на COVID-19.

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Смерть Абдулманапа Нурмагомедова підтвердужє видання Sports.ru.

Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба.



Сил российскому бойцу. pic.twitter.com/vm74P5LraR — Sports.ru (@sportsru) July 3, 2020

Хабіб Нурмагомедов поки не коментував цю інформацію.

Що відомо про стан батька Хабіба