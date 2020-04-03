Або "Реал" опуститься в Лігу Європи, або "Інгулець" підніметься в Лігу чемпіонів, – Поворознюк

Президент клубу Першої ліги "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів, чим займаються його футболісти на карантині.

Поворознюк заявив, що мета команди – вихід в УПЛ і участь в єврокубках.

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Я не сильно цікавлюся, ніж там зараз займаються футболісти, як вони працюють. У мене є чудовий тренер, якому я довіряю. Точно знаю, що гравці зараз так просто не сидять, у кожного є програма, яку запланував Лавриненко, якого я вважаю найкращим тренером в Україні. Він знає, що робить.



Упевнений, що він виведе команду в Прем'єр-лігу, і ми будемо колись грати в єврокубках. І тут є два варіанти: або "Реал" опуститься в Лігу Європи, або ми піднімемося в Лігу чемпіонів. Але все одно ми там будемо,

– зазначив Поворознюк.

Зараз "Інгулець" йде на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги з 2-очковим відставанням від лідера.

У минулому році "Інгулець" грав у фіналу Кубка України з "Шахтарем" (0:4).

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