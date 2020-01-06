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Агент Гармаша пояснив, чому лідер "Динамо" перейшов у "Різеспор"

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Денис Гармаш / Фото з відкритих джерел

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід свого підопічного Дениса Гармаша з "Динамо" у "Різеспор" на правах оренди.

Шаблій пояснює це бажанням українця частіше виходити на поле.

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У Дениса велике бажання грати в футбол і бути постійно в основному складі. У "Динамо" йому не вистачало ігрової практики. Тому оренда в міцну команду чемпіонату Туреччини для нього – важливий етап в кар'єрі,
– написав Шаблій в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции @crizesporas для него важный этап в карьере. Удачи, Денис! Dynamo Kyiv and the Rizespor have reached an agreement on the loan of Dynamo midfielder Denys Harmash. The deal is effective until the end of this season. Denys has a great desire to play football and to be the first team regular. He lacked game practice at Dynamo. Therefore, going on loan to the strong Turkish League side @crizesporas is an important career stage for him. Good luck, Denys! #prostarteam #prostarfootballagency #turkey #Rizespor

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

До слова, востаннє "Гармаш" виходив у старті "Динамо" ще 3 листопада минулого року – матч 13 туру УПЛ проти "Львова", в якому кияни перемогли 4:0.

У нинішньому сезоні 29-річний Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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