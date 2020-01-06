Агент Гармаша пояснив, чому лідер "Динамо" перейшов у "Різеспор"

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід свого підопічного Дениса Гармаша з "Динамо" у "Різеспор" на правах оренди.

Шаблій пояснює це бажанням українця частіше виходити на поле.

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У Дениса велике бажання грати в футбол і бути постійно в основному складі. У "Динамо" йому не вистачало ігрової практики. Тому оренда в міцну команду чемпіонату Туреччини для нього – важливий етап в кар'єрі,

– написав Шаблій в Instagram.

До слова, востаннє "Гармаш" виходив у старті "Динамо" ще 3 листопада минулого року – матч 13 туру УПЛ проти "Львова", в якому кияни перемогли 4:0.

У нинішньому сезоні 29-річний Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.