Агент Ярмоленка розповів, чи покине українець "Вест Хем"

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій спростував чутки про те, що українець покине "Вест Хем". Наразі Ярмоленко відновлюється після травми.

Sunday Mirror повідомляв, що лондонський клуб готовий віддати Ярмоленка в оренду. Також була інформація, що "Вест Хем" продасть Андрія за 21 мільйон євро.

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У коментарі Zbirna.com Вадим Шаблій заявив, що у "Вест Хемі" ніхто з Ярмоленко про трансфер в інший клуб не говорив.

Не знаємо, звідки поширюється така інформація. У "Вест Хемі" ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав.



Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи,

– сказав Шаблій.

Також новий наставник "молотобійців" Девід Мойєс заявляв, що розраховує на українця.

Втім, за інформацією ЗМІ, хавбек "Інтера" Габріел Барбоза може перейти у "Вест Хем". Футболіст виступає на позиції Ярмоленка.

Статистика Ярмоленка у цьому сезоні: 15 матчів, 3 голи, 1 асист.

Тransfermarkt оцінює Ярмоленка в 15 мільйонів євро. Його контракт з клубом чинний до літа 2022 року.