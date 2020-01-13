24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Агент Ярмоленка розповів, чи покине українець "Вест Хем"

37 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко / 24 канал

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій спростував чутки про те, що українець покине "Вест Хем". Наразі Ярмоленко відновлюється після травми.

Sunday Mirror повідомляв, що лондонський клуб готовий віддати Ярмоленка в оренду. Також була інформація, що "Вест Хем" продасть Андрія за 21 мільйон євро.

Читайте також: Ярмоленко і Зінченко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

У коментарі Zbirna.com Вадим Шаблій заявив, що у "Вест Хемі" ніхто з Ярмоленко про трансфер в інший клуб не говорив.

Не знаємо, звідки поширюється така інформація. У "Вест Хемі" ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав.

Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи,
– сказав Шаблій.

Також новий наставник "молотобійців" Девід Мойєс заявляв, що розраховує на українця.

Втім, за інформацією ЗМІ, хавбек "Інтера" Габріел Барбоза може перейти у "Вест Хем". Футболіст виступає на позиції Ярмоленка.

Статистика Ярмоленка у цьому сезоні: 15 матчів, 3 голи, 1 асист.

Тransfermarkt оцінює Ярмоленка в 15 мільйонів євро. Його контракт з клубом чинний до літа 2022 року.

6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
сьогодні
69578
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Трансфери Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:01 ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео
Ігор Саджениця 773
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2930
11 січня 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
Станіслав Безушко 4050
сьогодні 09:39 "Ювентус" переміг "Рому" та закріпився на першому місці в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 646
сьогодні 08:47 "Реал" у серії пенальті обіграв "Атлетіко" та виграв Суперкубок Іспанії: відео
Ігор Саджениця 525
Новини
Більше новин
Залиште відгук