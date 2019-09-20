"Альбасете" успішно оскаржив жовту картку Зозулі – клуб звинувачує суддів у цькуванні українця

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

Керівництво Сегунди переглянуло судівське рішення щодо нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

В поєдинку 6-го туру Сегунди "Альбасете" на виїзді мінімально переграв Уеску (1:0), пише "Футбол 24".

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Роман Зозуля отримав жовту картку на 24-й хвилині матчу. Арбітр зустрічі пояснив, що показав попередження українцю за 4 попередні фоли (на 6-й, 21-й, 23-й і 24-й хвилинах).

"Альбасете" вирішив оскаржити рішення рефері, акцентуючи увагу, що на двох епізодах порушували правила саме проти Романа. Сегунда задовольнила апеляцію, та відмінила покарання 29-річному нападнику.

Після 6-ти турів Сегунди "Альбасете" перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 9 очок.

Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось
1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.

Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".

Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами й 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.

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Теги: Спорт Футбол Роман Зозуля
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