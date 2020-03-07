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Олександрія – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Олександрія – Динамо: де дивитися

7 березня "Олександрія" та "Динамо" зіграють у 22 турі української Прем'єр-ліги. В Україні матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі "Олександрії" у чемпіонаті транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 2" і покаже матч "Олександрія" – "Динамо" в прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Олександрія" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Олександрія" – "Динамо" дивіться на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Динамо ФК Олександрія
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