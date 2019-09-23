Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards

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The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards / twitter.com/lfc

У понеділок, 23 вересня, в Мілані відбулося нагородження найкращих футболістів та тренерів минулого сезону. З переможцями усіх номінацій можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Переможці The Best FIFA Football Awards

найкращий футболіст сезону – Ліонель Мессі (Барселона/Аргентина)

найкраща футболістка сезону – Меган Рапіно (збірна США)

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найкращий наставник чоловічої команди – Юрген Клопп (Ліверпуль)

найкращий наставник жіночої команди – Джилл Елліс (збірна США)

найкращий голкіпер чоловічої команди – Аліссон (Ліверпуль, Бразилія)

найкраща голкіперка жіночої команди – Сарі ван Венендал (Арсенал, Нідерланди)

найкращий вболівальник – Сільвіа Грекко

Відео історії Сільвії Грекко

премія Пушкаша (найкрасивіший гол) – Даніель Жорі (МОЛ Фехервар)

Відео голу Жорі

премія фейр-плей (чесна гра) – Марсело Б'єлса

Відео з матчу Лідс Юнайтед – Астон Вілла, де за вказівкою Б'єлси Лідс пропустив гол

 

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Теги: Спорт Футбол ФІФА Новини Спорту
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