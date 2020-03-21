Алієв влаштував цирк у супермаркеті та кинув виклик Мілевському: відео

Екс-півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв приєднався до популярного флешмобу і продемонстрував навички набивання рулону туалетного паперу.

Незважаючи на назву флешмобу "Залишайся вдома", Алієв понабивав рулон просто в магазині.

Дивіться також Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом

Як і годиться, Олександр викликав на челлендж кілька інших людей. Хотів трьох, але згадав лише двох: президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і ексодноклубника Артема Мілевського.

Зазначимо, Ігор Суркіс виконав даний челлендж і без виклику від Алієва. Президент "Динамо" показав непогану техніку набивання туалетним папером.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.