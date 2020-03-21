Алієв влаштував цирк у супермаркеті та кинув виклик Мілевському: відео
Екс-півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв приєднався до популярного флешмобу і продемонстрував навички набивання рулону туалетного паперу.
Незважаючи на назву флешмобу "Залишайся вдома", Алієв понабивав рулон просто в магазині.
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Як і годиться, Олександр викликав на челлендж кілька інших людей. Хотів трьох, але згадав лише двох: президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і ексодноклубника Артема Мілевського.
Зазначимо, Ігор Суркіс виконав даний челлендж і без виклику від Алієва. Президент "Динамо" показав непогану техніку набивання туалетним папером.
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