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Алієв влаштував цирк у супермаркеті та кинув виклик Мілевському: відео

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Олександр Алієв / zaxid.net

Екс-півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв приєднався до популярного флешмобу і продемонстрував навички набивання рулону туалетного паперу.

Незважаючи на назву флешмобу "Залишайся вдома", Алієв понабивав рулон просто в магазині.

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Як і годиться, Олександр викликав на челлендж кілька інших людей. Хотів трьох, але згадав лише двох: президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і ексодноклубника Артема Мілевського.

Зазначимо, Ігор Суркіс виконав даний челлендж і без виклику від Алієва. Президент "Динамо" показав непогану техніку набивання туалетним папером.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол Ігор Суркіс Динамо Флешмоб
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