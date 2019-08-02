Альварес другий боксер, якого позбавили титулу через Дерев'янченка: усі деталі долі поясу IBF

Міжнародна боксерська федерація IBF прийняла жорстке рішення щодо мексиканця Сауля Альвареса. Тепер вже екс-чемпіон за версією IBF у середній вазі втратив пояс, оскільки не домовився про бій з українцем Сергієм Дерев'янченком.

Сторона Альвареса мала домовитися з Дерев'янченком про обов'язковий захист титулу IBF до 1 серпня. Однак вона цього так і не зробила. Тому в IBF позбавили мексиканця титулу й тепер організація має оголосити про вакантний титул і про бій за нього.

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Що заявили в команді Сауля

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) шокований рішенням IBF. За його словами, Дерев'янченку пропонували безпрецедентну суму за бій.

Ми вкрай розчаровані тим, що IBF змусила кращого боксера світу відмовитися від свого титулу. Ми вели серйозні переговори з промоутером Дерев'янченка, запропонували за поєдинок з його бійцем безпрецедентну суму, яка в рази перевищує його ринкову вартість і популярність. Але тепер я повністю впевнений, що вони й не хотіли битися з Альваресом. Їм було вигідно, щоб ми відмовилися від титулу,

– вважає Де Ла Хойя.

Він назвав рішення IBF образою для світу боксу. На його думку, рішення IBF порушить питання авторитету організації.

Це рішення образило почуття вболівальників боксу. Це рішення ще більше порушить питання про авторитет і довіру до IBF. Альварес "успадкував" бій з обов'язковим претендентом після того, як відібрав титул у Деніела Джейкобса, який, нагадаю, побив Дерев'янченка. Тому як можна виправдати рішення позбавити його титулу, не давши можливості зустрітися в рингу з кращими з кращих? Схоже, з боксом дійсно щось не так. І я збираюся відстоювати інтереси мого бійця в юридичній площині,

– заявив шеф Golden Boy Promotions.

Позиція команди Дерев'янченка

Промоутер першого номера рейтингу IBF Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла пояснив, чому бій проти Сауля Альвареса зірвався.

Не дали часу ?! У вас було 30 днів на переговори. Був оголошений промоутерський аукціон, який IBF скасувала тільки вранці того дня, коли він повинен був відбутися. Запиту про вийняток з правил для об'єднавчого бою з чемпіоном WBO Деметріусом Андраде не надходило. Ми тричі зсовували крайній термін як поступку Альваресу. Так, ми просто не змогли домовитися про фінансову сторону. Охолонь, Оскар, пора подорослішати. Нічого особистого, просто боксерський бізнес,

– заявив Лу Дібелла.

Альварес не перший, хто втратив титул через Дерев'янченка

Казахстанський боксер Геннадій Головкін у 2018 році офіційно був позбавлений титулу чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

Рішення було прийнято 6 червня. Причиною стала відмова Головкіна від поєдинку з обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченком, який повинен був відбутися до 3 серпня 2018 року.

Титул IBF оголошений вакантним. 27-го жовтня 2018 року Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за титул IBF. Джейкобс згодом програв пояс Альваресу. Однією з причин, чому Альварес не хотів битися з українцем було те, що Сергій програв Джейкобсу.

Головкін знову не вийде на бій проти Дерев'янченка?

Віце-президент Федерації професійного боксу Казахстану Віктор Дем'яненко заявив, що Геннадій Головкін може відмовитися від бою з Сергієм Дерев'янченком.

Не знаю, який інтерес може викликати такий бій, але, у всякому разі, його розкручують. Дерев'янченко – теж непростий суперник і претендент на титул, тому відсунути його буде не так просто. Альварес віддав йому титул IBF, як і Головкін колись, тому подивимося, з ким зведуть українця, якщо казахстанець не погодиться битися.



Я думаю, що в DAZN повинні будуть схвалити такий бій, тому що Головкін зараз без титулів, і йому потрібен хоч якийсь пояс. Після цього йому можна буде піднімати шум, адже є своя інтрига. У Альвареса є свої пояси, а в Геннадія можуть бути свої,

– заявив Дем'яненко.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. На цей момент Дерев'янченко офіційно ще не має суперника.