Альварес відмовиться від титулу WBO, який він виграв у бою з Ковальовим: відомо причину

Мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), який в Лас-Вегасі нокаутував росіянина Сергія Ковальова (34-4-1, 29 КО) і відібрав у нього пояс WBO в напівважкій вазі (до 79,4 кг ), збирається відмовитися від трофея.

BoxingScene, посилаючись на слова одного з члена команди Альвареса, повідомляє, що Канело повернеться в середню вагу і залишить титул WBO вакантним.

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Очікується, що Альварес повернеться на ринг у травні 2020 року, а його наступним суперником може стати чемпіон IBF в середній вазі Геннадій Головкін, якого мексиканець в минулому році пройшов за суддівськими записками.

Якщо плани Альвареса підтвердяться, то в бою за вакантний титул WBO в напівважкій вазі може взяти участь мексиканець Хільберто Рамірес.

Спорт 24 писав, що Сауль "Канело" Альварес провів бій проти росіянина Сергія Ковальова, який володів поясом WBO в напівважкій вазі. Мексиканець переміг ефектним нокаутом в 11-у раунді.