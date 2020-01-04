Альварес визнаний найкращим боксером 2019 року за версією Boxingscene, українці поза топ-5

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес визнаний найкращим боксером 2019 року за версією Boxingscene.

У топ-5 рейтингу Альварес на прізвисько Рудий випередив філіппінця Менні Пак'яо, американця Еррола Спенса, японця Наоя Іноуе і британця Джоша Тейлора.

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У минулому році мексиканець здобув перемогу над Деніелом Джейкобсом, а також став чемпіоном світу в напівважкій вазі, нокаутувавши росіянина Сергія Ковальова.

29-річний Сауль Альварес також був визнаний кращим боксером 2019 року за версіями журналу The Ring, а також видання ESPN.

В даний момент мексиканець продовжує володіти титулом чемпіона WBC в середній вазі. У нинішньому році Канело також позбавили титулу чемпіона світу в середній вазі за версією IBF, за який українець Сергій Дерев'янченко в жовтні безуспішно бився з Геннадієм Головкіним.