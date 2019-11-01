Альварес за бій проти Ковальова отримає 35 мільйонів доларів, росіянин в десять разів менше

Чемпіон світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес наступний бій проведе проти росіянина Сергія Ковальова. Бій мексиканця з володарем чемпіонського поясу за версією WBO в напівважкій вазі відбудеться 2 листопада.

Стали відомі гонорари боксерів за цей поєдинок. Сауль Альварес за бій отримає 35 мільйонів доларів, повідомляє ESPN.

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Гонорар Сергія Ковальова буде в рази менше. Йому гарантовані призові у розмірі 3 мільйонів доларів. Однак він може отримати більше в залежності від результату бою.

Нагадаємо, Сауль Альварес на прізвисько "Канело" мав захищати свій пояс чемпіона світу за версією IBF проти українця Сергія Дерев'янченка. Однак сторони не змогли домовитися про суми гонорарів. Бій так і не відбувся, в мексиканця відібрали чемпіонський пояс, який згодом і розіграли Деревянченко та Головкін. В цьому бою судді присудили перемогу казахському боксеру.

Натомість Канело вибрав, напевно, найбільш ризикований варіант – перестрибнути через 2 дивізіони, перебратися у напівважку вагу й битися з чемпіоном WBO Сергієм Ковальовим. Поєдинок відбудеться рано вранці 3 листопада приблизно о 5 годині за київським часом. Даний двобій матиме історичне значення – виграти чемпіонський пояс, перестрибнувши через 2 вагові категорії, поки вдавалося лише Бернарду Хопкінсу і Рою Джонсу.

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