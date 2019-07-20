Алжир мінімальною перемогою над Сенегалом вдруге здобув Кубок Африки: відео

Збірна Алжиру стала переможцем Кубка африканських націй. У головному матчі турніру команда Джамеля Бельмаді переграла збірну Сенегалу.

Сенегал – Алжир 0:1

Гол: Бунеджа, 2

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Свій єдиний удар в матчі Алжир завдав на 2-й хвилині. М'яч після удару Бунеджи від ноги захисник залетів прямо в дальній кут воріт.

У другій половині гри Сенегал міг розраховувати на пенальті, але арбітр скасував своє рішення після перегляду відеоповтору.

That was a penalty. The hand moved slightly to the ball #SENALG pic.twitter.com/XkbUkqYuFn — #Vhasekwa (@vhasekwa) 19 июля 2019 г.

Варто зазначити, що більшу частину гри ініціативою володів Сенегал, проте не дивлячись на безліч моментів у М'Байє Ньянга, Сенегал так і не зміг зрівняти рахунок.

Таким чином, збірна Алжиру вдруге в своїй історії стала переможцем Кубка африканських націй. У попередній раз команда вигравала турнір в 1990 році.