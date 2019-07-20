Алжир мінімальною перемогою над Сенегалом вдруге здобув Кубок Африки: відео
Збірна Алжиру стала переможцем Кубка африканських націй. У головному матчі турніру команда Джамеля Бельмаді переграла збірну Сенегалу.
Сенегал – Алжир 0:1
Гол: Бунеджа, 2
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Свій єдиний удар в матчі Алжир завдав на 2-й хвилині. М'яч після удару Бунеджи від ноги захисник залетів прямо в дальній кут воріт.
У другій половині гри Сенегал міг розраховувати на пенальті, але арбітр скасував своє рішення після перегляду відеоповтору.
Варто зазначити, що більшу частину гри ініціативою володів Сенегал, проте не дивлячись на безліч моментів у М'Байє Ньянга, Сенегал так і не зміг зрівняти рахунок.
Таким чином, збірна Алжиру вдруге в своїй історії стала переможцем Кубка африканських націй. У попередній раз команда вигравала турнір в 1990 році.