Алжир мінімальною перемогою над Сенегалом вдруге здобув Кубок Африки: відео

1012 Читать новость на русском
Сенегал – Алжир: результат матчу та відео голів
Сенегал – Алжир: результат матчу та відео голів / twitter.com/caf_online

Збірна Алжиру стала переможцем Кубка африканських націй. У головному матчі турніру команда Джамеля Бельмаді переграла збірну Сенегалу.

Сенегал – Алжир 0:1
Гол: Бунеджа, 2

Читайте також: Збірна Нігерії виграла матч за третє місце на Кубку африканський націй-2019: відео

Свій єдиний удар в матчі Алжир завдав на 2-й хвилині. М'яч після удару Бунеджи від ноги захисник залетів прямо в дальній кут воріт.

У другій половині гри Сенегал міг розраховувати на пенальті, але арбітр скасував своє рішення після перегляду відеоповтору.

Варто зазначити, що більшу частину гри ініціативою володів Сенегал, проте не дивлячись на безліч моментів у М'Байє Ньянга, Сенегал так і не зміг зрівняти рахунок.

Таким чином, збірна Алжиру вдруге в своїй історії стала переможцем Кубка африканських націй. У попередній раз команда вигравала турнір в 1990 році.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9548
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кубок африканських націй
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
353
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9546
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
375
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2523
Новини
Більше новин
Залиште відгук