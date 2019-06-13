Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
Футболіст збірної Алжиру Харіс Белкебла виключений з команди за демонстрацію оголеною "п'ятої точки" в прямому ефірі.
Воротар Александр Укіджа вів прямий ефір в онлайн-відеогрі Fortnite, коли 25-річний Белкебла втиснувся у кадр, розвернувся спиною і зняв штани.
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Він не знав, що в прямому ефірі, а користувачі Twitch все записали й виклали відео в інтернет.
Тренер національної команди Джамель Бельмаді вивів гравця зі складу за 10 днів до початку Кубка африканських націй.
На клубному рівні Белкебла грає за французький "Брест".
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