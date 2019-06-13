Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео

333 Читать новость на русском
Харіс Белкебла
Харіс Белкебла / twitter.com

Футболіст збірної Алжиру Харіс Белкебла виключений з команди за демонстрацію оголеною "п'ятої точки" в прямому ефірі.

Воротар Александр Укіджа вів прямий ефір в онлайн-відеогрі Fortnite, коли 25-річний Белкебла втиснувся у кадр, розвернувся спиною і зняв штани.

Дивіться також: УАФ жорстко осоромилася з афішею до фіналу чемпіонату світу U-20: фото

Він не знав, що в прямому ефірі, а користувачі Twitch все записали й виклали відео в інтернет.

Тренер національної команди Джамель Бельмаді вивів гравця зі складу за 10 днів до початку Кубка африканських націй.

На клубному рівні Белкебла грає за французький "Брест".

 

blog_ava
Поліція почала стріляти по мітингувальниках у Гонконгу: фото та відео 18+
сьогодні
3364
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
сьогодні 13:56 Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
333
Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
сьогодні 12:01 Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
307
Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
сьогодні 11:05 Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
267
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
12 червня 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 1337
Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
12 червня 16:17 Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
524
Новини
Більше новин
Залиште відгук