Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео

Футболіст збірної Алжиру Харіс Белкебла виключений з команди за демонстрацію оголеною "п'ятої точки" в прямому ефірі.

Воротар Александр Укіджа вів прямий ефір в онлайн-відеогрі Fortnite, коли 25-річний Белкебла втиснувся у кадр, розвернувся спиною і зняв штани.

Дивіться також: УАФ жорстко осоромилася з афішею до фіналу чемпіонату світу U-20: фото

Він не знав, що в прямому ефірі, а користувачі Twitch все записали й виклали відео в інтернет.

Тренер національної команди Джамель Бельмаді вивів гравця зі складу за 10 днів до початку Кубка африканських націй.

На клубному рівні Белкебла грає за французький "Брест".