Американець повторив видатне досягнення Сергія Бубки на чемпіонаті світу: відео

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Сем Кендрікс
Сем Кендрікс / Фото з відкритих джерел

Американець Сем Кендрікс став дворазовим чемпіоном світу зі стрибків з жердиною на світовій першості в катарській Досі.

Сем Кендрікс став чемпіоном світу, показавши найкращий результат в чоловічих змаганнях зі стрибків з жердиною – 5,97 м.

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Таку ж планку подолав швед Арман Дюплантіс, однак за додатковими показниками розташувався лише на другому місці. Третій – поляк Петро Лісек (5,87 м).

Таким чином, американець повторив досягнення Сергія Бубки і став другим спортсменом, якому вдавалося виграти більше одного чемпіонату світу поспіль.

У медальному заліку Україна посідає 15-е місце з однією медаллю: срібло виграла стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка також встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.

До слова, чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме в Катарі від 27 вересня до 6 жовтня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Сергій Бубка
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