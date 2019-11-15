Американець Вассел потужно нокаутував росіянина Харітонова на турнірі Bellator 234: відео

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Лінтон Вассел – Сергій Харітонов / Facebook

Британець Лінтон Вассел нокаутував росіянина Сергія Харітонова в головному бою турніру Bellator 234, який пройшов в Тель-Авіві.

Поєдинок завершився у другому раунді після того, як рефері зупинив побиття росіянина, який лежав на животі і вже не надавав опору.

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Судді ухвалили рішення зупинити поєдинок, оскільки було очевидно, що Харітонов не може продовжувати бій. У підсумку британець здобув перемогу технічним нокаутом.

Для 39-річного Сергія Харитонова це вже 8 поразки при 30 проведених поєдинках. При цьому у 36-річного Линтона Васселл статистика ще гірше: він здобув 19 перемог при 8 поразках.

Відео бою Лінтон Вассел – Сергій Харітонов

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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