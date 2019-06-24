Американський боксер Чарло брутальною "двійкою" відправив суперника в глибокий нокаут: відео

Американський боксер Джермалл Чарло здобув яскраву перемогу проти мексиканця Хорхе Кота. Чарло відправив суперника в нокаут у головній події "FOX PBC Fight Night" у Лас-Вегасі (США) 24 червня.

Перші два раунди боксери провели у розвідці, однак колишній чемпіон WBC у середній ваговій категорії виглядав краще.

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У третьому раунді мексиканець Кота спершу побував у нокдауні після того, як пропустив правий боковий. Хорхе зумів підвестися на ноги та продовжити бій.

Як виявилося згодом, краще б мексиканець не підводився. Практично відразу він пропустив потужну "двійку" й був відправлений у глибокий нокаут.

Для Джермалла Чарло це була 32-а перемога на професійному ринзі, 16 з яких завершувалися нокаутом. Один бій він програв. У свою чергу Кота у своїй кар'єрі програв удруге. Усього він виграв 28 боїв (21 нокаутом).

Поєдинок Чарло – Кота міг не відбутися, оскільки в планах американця був бій проти земляка Тоні Харрісона. Проте той зазнав травми й Кота замінив його в бою з Чарло.