Американський боксер Мартиросян був заарештований за побиття дружини – наніс удар головою

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Ванес Мартиросян
Ванес Мартиросян / Фото з відкритих джерел

Претендент на титул чемпіона світу американець вірменського походження Ванес Мартиросян, який нещодавно завершив кар'єру, потрапив в руки поліції.

Колишнього боксера арештували за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє TMZ Sports.

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15 вересня Мартиросян побив свою дружину, під час сварки схопивши її за руку і вдаривши головою в обличчя. Дружина змогла втекти і викликати поліцію, зафіксувавши у неї синці на руці і розбитий ніс.

Боксер був заарештований на наступний ранок і отримав попередження за тяжке побутове насильство. Пізніше Ванес був випущений під заставу в 50 тисяч доларів.

У травні 2018-го Мартиросян програв нокаутом казахстанцю Геннадію Головкіну в поєдинку за титул WBA Super і WBC.

Спорт 24 писав, що володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик потрапив в серйозну аварію, повертаючись додому з тренувального табору в Буковелі.

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Теги: Спорт Бокс Арешт
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