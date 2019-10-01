Американський боксер Мартиросян був заарештований за побиття дружини – наніс удар головою
Претендент на титул чемпіона світу американець вірменського походження Ванес Мартиросян, який нещодавно завершив кар'єру, потрапив в руки поліції.
Колишнього боксера арештували за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє TMZ Sports.
Читайте також: Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти
15 вересня Мартиросян побив свою дружину, під час сварки схопивши її за руку і вдаривши головою в обличчя. Дружина змогла втекти і викликати поліцію, зафіксувавши у неї синці на руці і розбитий ніс.
Боксер був заарештований на наступний ранок і отримав попередження за тяжке побутове насильство. Пізніше Ванес був випущений під заставу в 50 тисяч доларів.
У травні 2018-го Мартиросян програв нокаутом казахстанцю Геннадію Головкіну в поєдинку за титул WBA Super і WBC.
Спорт 24 писав, що володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик потрапив в серйозну аварію, повертаючись додому з тренувального табору в Буковелі.