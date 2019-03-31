Американський боксер жорстко нокаутував суперника: відео

Американський боксер Раян Гарсія достроково переміг пуерториканця Хосе Лопеса в рамках Fantasy Springs Casino у США.

Уже в стартовому раунді Гарсія шокував Лопеса багатоударною комбінацією, після чого Лопес втратив упевненість.

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У другому раунді справи Лопеса стали ще гіршими. Через безглузду стійку він буквально на перших секундах пропустив декілька неприємних ударів – довелося перейти в режим виживання.

Гарсія кинувся на добивання, відправив Лопеса в нокдаун лівим хуком. Той піднявся на ноги й продовжив бій. Від подальшого побиття бійця врятував гонг. А на 3-й раунд Лопес не вийшов.

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