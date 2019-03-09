Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео

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Шон Портер
Шон Портер / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер (29-2-1, 17 КО) ледь зумів укластися в ліміт свого дивізіону перед першим захистом пояса.

На офіційній церемонії зважування перед боєм проти Йорденіса Угаса (23-2, 11 КО) суперник Портера показав вагу 66,2 кг при ліміті в 66,67 кг. У свою чергу, чемпіон перебрав 0,8 кг.

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Щоб укластися в вагу, американець пішов на крайні міри – роздягнувся догола і обстриг частину дредів. І це йому допомогло.


Шону Портеру обрізали волосся

Портер зберіг титул, як мінімум до недільного бою з Угасом. Але команда Шона раділа так, наче їх боєць тільки що провів захист, а не просто зробив вагу.

Цікаво, що під час того, як Портер роздягнувся догола, його прикривали командним прапором. Згодом його ледь не опустили після першої невдалої спроби Портера взяти вагу.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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