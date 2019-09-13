Американську плавчиню позбавили золотої медалі за дуже відвертий купальник

Американська плавчиха Брекін Вілліс була дискваліфікована через занадто відкритоий купальник після перемоги в запливі на 100 м. Змагання пройшли в штаті Аляска (США).

Судді вирішили, що таким способом 17-річна спортсменка хотіла привернути увагу до своїх сідниць, інформує The Sun. На Алясці є правила, які регламентують розмір купальника.

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Але засмучена плавчиня залишилася незадоволена рішенням арбітрів. За її словами, вона підвернула плавальний костюм в області сідниць для зручності, оскільки інакше вона відчуває дискомфорт.

Потім організаторів турніру звинуватили в расизмі і сексизмі. Вілліс була єдиною представницею змішаної раси на змаганнях, і тільки вона піддалася санкціям.

Спорт 24 писав, що на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання у Лондоні побили рекорд на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату). Новим рекордсменом став українець Богдан Гриненко.