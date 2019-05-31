Андрій Лунін не допоможе молодіжній збірній України у плей-оф на ЧС-2019

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Український воротар Андрій Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу U-20, який триває в Польщі.

Голкіпер мадридського "Реала" зможе взяти участь в матчах відбору до Євро-2020 року з основною збірною України, як повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тренерський штаб національної збірної викликав Андрія Луніна. Таким чином, Лунін пропустить 1/8 фіналу ЧС U-20 3 червня.

Голкіпер прибуде в розташування головної команди країни з молодіжної збірної України 1 червня – також до колективу Шевченко приєднаються захисник "Яблонця" Едуард Соболь і форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець

Раніше головна збірна втратила через травму воротаря "Динамо" Дениса Бойка. Команда має зіграти 7 червня проти Сербії та 10 червня проти Люксембургу.

Андрій Лунін напередодні відбив пенальті в матчі чемпіонату світу U-20 проти Нігерії. Це дозволило нашій команді добути нічию, яка вивела українців у 1/8 фіналу з першого місця в групі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін Збірна України з футболу
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