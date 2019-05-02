Андрій Лунін підтримав зіркового Ікера Касільяса, в якого стався інфаркт: фото
Український футболіст Андрій Лунін, який належить мадридському "Реалу", але виступає за "Леганес", підтримав зіркового воротаря Ікера Касільяса.
Під час тренування "Порту" у середу, 1 травня, Ікеру Касільясу стало погано. У нього діагностували інфаркт міокарда, і одразу госпіталізували.
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Колишнього футболіста мадридського "Реалу" підтримали ряд екс-партнерів та футболістів, з якими він перетинався на футбольному полі.
Слова підтримки іспанцю висловив український голкіпер Андрій Лунін. "Видужуй швидше. І побільше сил", – написав Лунін в Instagram.
Касільяс, швидше за все, завершить кар'єру футболіста після перенесеного інфаркту, повідомляє Marca. За даними ресурсу, джерела португальського клубу повідомляють, що в іспанського 37-річного воротаря мало шансів продовжити виступи за "Порту".
Остаточне рішення поки не прийнято, але, швидше за все, Касільясу доведеться завершити кар'єру після операції на серці.