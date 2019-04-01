Андрій Лунін розкрив секрет своїх відбитих пенальті: відео
Голкіпер "Леганесу" Андрій Лунін пожартував, відповідаючи на питання, в чому секрет його хорошої гри під час пенальті.
Про успіх своїх відбитих пенальті футболіст розповів у програмі "Профутбол".
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"Я не знаю. Немає ніякого секрету, напевно. У Худжамова запитаєте, він майстер в цьому. Може, я і почав відбивати пенальті через те, що надів рукавички, які робить його компанія", – сказав Лунін.
Спорт 24 писав, що Лунін з перших хвилин почав матч "Леганеса" проти "Атлетіко" (0:1) і відбив пенальті у виконанні Сауля.
Андрій Лунін виступає за "Леганес" на правах річної оренди з "Реала". На його рахунку лише 5 матчів за "огірків" у всіх турнірах.
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