Англійський футболіст майже три години очікував на полі на приїзд медиків після травми

У шостому за силою дивізіоні Англії матч між командами "Труро Сіті" та "Конкорд Рейнджерс" так і не вдалося дограти. Все через футболіста Майкла Герва, який отримав травму. І майже три години пролежав на полі, очікуючи прибуття медиків.

Футболіст отримав травму плеча о 16:30 під час матчу. Він опинився на полі та не зміг піднятися через страшенний біль. Одразу ж була викликана швидка, яка рекомендувала не переносити гравця. Однак навіть через годину медики так і не приїхали, щоб госпіталізувати травмованого футболіста. Тож арбітр матчу вирішив не продовжувати гру.

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Натомість Майкл Герв продовжував лежати на газоні, очікуючи на медиків. Весь цей час йому допомагав фізіотерапевт команди, який закутав гравця светрами та куртками, щоб той не замерз.

An injured footballer was left lying on the pitch for more than two and a half hours before an ambulance arrived to take him to hospital.



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Медики прибули аж о 19:30. Вони 40 хвилин надавали допомогу футболісту на полі. Йому довелося дати два уколи морфіну. Госпіталізували гравця через 40 хвилин після цього. При цьому Королівська лікарня Корнуолла лише за дві милі місця події.

Як згодом пояснили у Службі швидкої допомоги, її клінічний центр спочатку оцінив виклик за третьою категорією, що давало право медикам можливість прибути за дві години після виклику. Після повторного дзвінка його підняли до другої категорії. При цьому у Службі заявили, що медики прибули в межах 40 хвилин для виклику цього типу.