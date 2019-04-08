Англійський футболіст майже три години очікував на полі на приїзд медиків після травми

123 Читать новость на русском
Майкл Герве майже три години очікував на приїзд медиків
Майкл Герве майже три години очікував на приїзд медиків / Shropshire Star

У шостому за силою дивізіоні Англії матч між командами "Труро Сіті" та "Конкорд Рейнджерс" так і не вдалося дограти. Все через футболіста Майкла Герва, який отримав травму. І майже три години пролежав на полі, очікуючи прибуття медиків.

Футболіст отримав травму плеча о 16:30 під час матчу. Він опинився на полі та не зміг піднятися через страшенний біль. Одразу ж була викликана швидка, яка рекомендувала не переносити гравця. Однак навіть через годину медики так і не приїхали, щоб госпіталізувати травмованого футболіста. Тож арбітр матчу вирішив не продовжувати гру.

Дивіться відео, де український воротар отримав жахливу травму під час матчу

Натомість Майкл Герв продовжував лежати на газоні, очікуючи на медиків. Весь цей час йому допомагав фізіотерапевт команди, який закутав гравця светрами та куртками, щоб той не замерз.

Медики прибули аж о 19:30. Вони 40 хвилин надавали допомогу футболісту на полі. Йому довелося дати два уколи морфіну. Госпіталізували гравця через 40 хвилин після цього. При цьому Королівська лікарня Корнуолла лише за дві милі місця події.

Як згодом пояснили у Службі швидкої допомоги, її клінічний центр спочатку оцінив виклик за третьою категорією, що давало право медикам можливість прибути за дві години після виклику. Після повторного дзвінка його підняли до другої категорії. При цьому у Службі заявили, що медики прибули в межах 40 хвилин для виклику цього типу.

blog_ava
Якщо вкусив кліщ: чого не можна робити
сьогодні
14082
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
сьогодні 18:54 Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
2531
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
сьогодні 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 258
Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
сьогодні 17:00 Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
1617
Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
сьогодні 13:37 Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
738
Постараємося тебе забрати, щоб ти виліз з цієї ями: відомий тренер хоче забрати гравця "Динамо"
сьогодні 11:18 Постараємося тебе забрати, щоб ти виліз з цієї ями: відомий тренер хоче забрати гравця "Динамо"
2639
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук