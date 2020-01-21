Англійський топ-клуб хоче придбати українця з "Шахтаря"

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко привернув увагу англійського "Арсеналу".

За інформацією SportArena, посередниками в потенційному трансфер будуть всесвітньо відомий агент Артуро Каналес (працює з Жераром Піке, Іван Ракітічем, Хаві, Мар'яном Шведом і багатьма іншими) і його партнер українець Олег Смалійчук.

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Найближчим часом Каналес і Смалійчук зустрінуться з керівництвом "гірників" і обговорять трансфер Матвієнко в лондонський клуб. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця в 5 мільйонів євро.

Гравець національної збірної України став однією з опцій посилення проблемної позиції для Мікеля Артети.

Додамо, що Микола Матвієнко – вихованець "Шахтаря". Раніше він не грав за кордоном, виступаючи також на правах оренди за "Карпати" і "Ворсклу".

"Арсенал" знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці АПЛ, "Шахтар" впевнено очолює УПЛ.