Англійці найчастіше запитують про нового президента, війну, Усика й Ломаченка, – Ярмоленко

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / betnews365.com

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів, про що в нього найбільше запитують в Англії. На "туманному Альбіоні" Ярмоленко грає за лондонський "Вест Хем".

За словами Ярмоленка, найбільше в Англії цікавляться новим президентом та війною.

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Питають про нового президента, війні. Цікавляться, як ситуація в Києві й Донецьку. Також часто запитують про наших боксерів – Усика й Ломаченка,
– сказав Ярмоленко.

Андрій зізнався, що хотів відвідати поєдинок Ломаченко – Кемпбелл. Але вирішив раніше прилетіти до Києва і провести час з родиною.

Свій останній матч за "синьо-жовтих" Ярмоленко зіграв ще 16 жовтня 2018 року. Андрій Шевченко заявив, що Ярмоленко зможе зіграти проти Литви.

Поєдинок кваліфікації Євро-2020 Литва – Україна відбудеться 7-го вересня у Вільнюсі.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Вест Хем
Джерело: Sport.ua
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