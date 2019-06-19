Арбітр двічі не зарахував голи Бразилії у ворота Венесуели на Копа Амеріка: відео
Збірна Бразилії так і не зуміла перемогти Венесуелу на домашньому Кубку Америки. Хоча "селесао" двічі відправляли м'яч у ворота суперників.
Спочатку на 60-ій хвилині забив Габріель Жезус. Але арбітр після перегляду відеоповтору не зарахував взяття воріт. Згодом на 87-ій хвилині він не зарахував і гол Коутіньо. І теж після того, як скористався допомогою системи VAR.
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Та це був вже другий та третій випадок, коли чилійський арбітр Хуліо Баскуньян скористався відеоповтором у цьому матчі. І тричі він був не на користь збірної Бразилії. Ще на початку другого тайму він не призначив пенальті у ворота Венесуели.
Таким чином команди зіграли внічию. У Бразилії чотири очки після двох турів, у Венесуели – два бали.
Бразилія – Венесуела 0:0
Відеоогляд матчу Бразилія Венесуела
А ще одному матчі Перу здобуло вольову перемогу над Болівією. Мартінс вивів болівійців вперед з пенальті у першому таймі. Ще до перерви гості зрівняли рахунок. Згодом Фарфан вивів Перу вперед. А вже у доданий арбітром час Флорес забив третій гол у ворота Болівії.
Болівія – Перу 1:3
Голи: Марено, 28 (пен.) – Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5
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