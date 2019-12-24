Арбітр матчу "Шахтар" – "Динамо" розповів деталі расистського скандалу

Арбітр Микола Балакін, який працював на матчі "Шахтар" – "Динамо" 10 листопада, розповів подробиці расистського скандалу. Як відомо, арбітр двічі перервав гру через расистські вигуки з трибун на адресу футболістів "Шахтаря".

В інтерв'ю Tribuna.com Балакін розповів, що вчинив по циркуляру УЄФА по боротьбі з расизмом. Тобто зупинив гру й попросив зробити оголошення по стадіону, щоб глядачі припинили вигукувати расистські образи.

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"Було порушення правил з боку Дентіньо проти Бущана. Показав бразильцеві жовту картку. Мені ще батько завжди казав, коли ти на полі, то навіть не чуєш, що кричать трибуни. Ти весь час у грі. І Дентіньо каже мені: "Слухай, що вони кричать. Вони мене ображають". Я прислухаюся – і чую мавпячі крики. Питаю своїх помічників: "Ви теж це чуєте?". Кажуть, що так. Пішов до четвертого арбітра, щоб терміново зробити оголошення по стадіону. Такого бути не повинно.

Потім Тайсон порушив правила проти Шабанова. Я дав свисток. Артем лежав, підійшов до нього і запитав, чи потрібна допомога лікарів. Чую, що з трибун знову кричать. Тайсон вибиває м'яч і показує те, що він показав (середній палець, – Спорт24). Ну, думаю, почалося. Начебто все було під контролем.



Ми вчинили по циркуляру УЄФА по боротьбі з расизмом. Вважаю, що все правильно зробили. Єдине, що мені не треба було вести Тайсона до дальнього краю, і показувати йому там червону картку. Треба було зробити це біля технічної зони.

Коли я вивів команди з поля в підтрибунне приміщення, то покликав двох тренерів і капітанів. Сказав: "Ви бачите, що відбувається. Я зупиню гру, якщо це продовжиться". Був готовий прийняти таке рішення. Підійшов до Циганкова й Бущана. Кажу: "Вас поважають уболівальники, поговоріть з ними. Це неправильно, що вони роблять". Гравці поспілкувалися з фанатами – криків більше не було.

Всі, хто перебував на полі, розуміли, що сталося. Потім почали говорити, що нічого не було, або про сов – це не серйозно. Гравці "Динамо" заспокоювали Тайсона. Чому вони це робили? Тому що все бачили й розуміли", – розповів Балакін.

Також арбітр прокоментував червону картку Тайсону, який показав середній палець та копнув м'яч у бік фанатів "Динамо".

Пояснив йому, що все розумію, але є правила, які я не можу обійти. Підійшов до Каштру й Срни, теж пояснив їм своє рішення. Вони мене зрозуміли. Сподіваюся, більше у нас таких ситуацій у матчах не повториться. Мій близький друг дитинства колись був в одній з фірм "Динамо". Каже, що раніше такого не було,

– додав Балакін.

Які покарання отримали команди?

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення, що "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.

Окрім того, київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

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Водночас "Шахтар" зобов'язали заплатити 20 тисяч гривень штрафу за те, що диктор стадіону ОСК "Металіст" під час матчу робив оголошення російською мовою.

Тайсон за показаний середній палець вболівальникам "Динамо" отримав дискваліфікацію на один матч. Також бразилець покараний двома матчами умовно.