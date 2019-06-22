Аргентина – Катар: букмекерський прогноз на матч

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Перемога або прощання з Копа Америки. В останньому турі групового етапу турніру Аргентина зобов'язана обіграти Катар. Інакше Мессі та компанія навіть не вийдуть у плей-оф. Проте експерти вірять у тріумф "альбіселесте".

Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 1,285. Катару – 11,5. На нічию пропонують – 5,45.

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І це попри те, що Мессі з партнерами дуже невпевнено стартували у турнірі. Поразка від Колумбії та нічия з Парагваєм.

Матчі Аргентини
Результати попередніх матчів Аргентини

Чи зможе Аргентина розібратися зі скромним Катаром і пробитися у плей-оф Копа Америки. Скоро дізнаємося, бо стартовий свисток цього матчу пролунає у неділю 23 червня о 22:00.

букмекерський прогноз
Букмекерський прогноз

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Теги: Футбол Спорт Аргентина Ліонель Мессі Катар
Джерело: 24 канал
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