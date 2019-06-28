Аргентина – Венесуела: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

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На шляху Ліонеля Мессі Венесуела. Саме з нею у чвертьфіналі Кубка Америки Аргентина змагатиметься за перемогу та вихід у півфінал.

На думку фахівців, Аргентина стане переможцем у цьому двобої.

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• 1,6 – коефіцієнт на тріумф Аргентини;
• 7,3 – коефіцієнт, що вікторію відсвяткує Венесуела;
• 3,84 – коефіцієнт на нічию.


Букмекерський прогноз на матч Аргентина – Венесуела

На прохід Аргентини до півфіналу коефіцієнт скромний і складає лише 1,25. Зате на її опонента – 4,25.


Прогноз букмекерів на вихід у півфінал Кубка Англії

Чи зможу Мессі та компанія довести свій статус фаворита у поєдинку проти скромної Венесуели – незабаром дізнаємося. Стартовий свисток цього матчу пролунає 28 червня о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Аргентина Венесуела
Джерело: 24 канал
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