Аргентина ефектно врятувала нічию у матчі проти Німеччини, програючи 2:0 (відео)

Збірні Німеччини та Аргентини зіграли товариський матч. Гра закінчилася в бойову нічию 2:2

Німеччина — Аргентина 2:2

Голи: Гнабрі, 16, Хаверц, 22 — Аларіо, 88, Окампос, 85

ЦЕ був доволі дивним матч, якщо дивитися на склади команд. Обоє тренерів вирішили перевірити найближчий резерв команд, давши їм місце у стартових складах.

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Збірна Німеччини дуже потужно розпочала цей матч. І вже до середини першого тайму була попереду 2:0. Спочатку Гнабрі вдало розібрався із захистом суперників у їх штрафному майданчику, а згодом Хаверц в дотик замкнув простріл з флангу від того ж таки Гнабрі. Хоча в обох атаках варто відзначити Клостерманна, який розпочинав атаки своєї команди.

Згодом Німеччина могла робити рахунок 3:0, але удар зі штрафного у виконанні Хальстенберга на себе прийняла перекладина.

Рамка воріт врятувала і господарів від пропущеного голу, коли пробивав Де Пауль.

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Все у матчі мінилося у другому таймі. Хоча знову першими забити нагоду втратили німці, коли Джан не реалізував вихід на ворота суперника. У відповідь аргентинці забили. Після навісу від Акуньї ніким не прикритий Аларіо завдав удар головою у дальній кут воріт тер Штегена. Голкіпер у стрибку м'яч не дістав.

Врятували нічию гості за 5 хвилин до кінця основного часу. Аларіо без особливого спротиву дійшов до штрафного майданчика, де віддав пас під удар Окампосу. Той поцілив під саму штангу.

Відеоогляд матчу Німеччина — Аргентина

На Німеччину тепер чекає офіційний матч відбору на Євро-2020 проти Естонії на виїзді. Гра запланована на 13 жовтня. Аргентина ж зіграє товариський матч проти Еквадору.