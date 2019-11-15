Аргентина мінімально перемогла Бразилію: гол Мессі та два нереалізованих пенальті (відео)

У п'ятницю, 15 листопада, в Саудівській Аравії пройшов контрольний матч між Бразилією і Аргентиною, де сильнішими виявилися "альбіселесте".

Бразилія – Аргентина 0:1

Гол: Мессі, 14

До слова: Розгромні перемоги Норвегії й Фінляндії та інші результати матчів відбору на Євро-2020

На 10-й хвилині низка помилок аргентинців в обороні призвела до пенальті в їх ворота, але Габріел Жезус вдарив дуже погано, не потрапивши навіть по воротах. У схожому стилі він недавно не забив пенальті і за "Манчестер Сіті", в матчі Ліги чемпіонів з "Аталантою".

Gabriel Jesus penalty for Brazil against Argentina...



Someone needs to start a petition to remove him as the taker!#BRAARG #GabrielJesus pic.twitter.com/tsMpndSqge — Football Is My Life (@FIML69) 15 ноября 2019 г.

Через чотири хвилини свій пенальті заробила Аргентина. Ліонель Мессі на досвіді зумів спровокувати Алекса Сандро в штрафній бразильців, і сам пішов виконувати пенальті. Аліссон зміг відбити його удар, але Мессі був швидше за всіх на добиванні – 1:0.

Після перемоги над Перу в фіналі Копа Америка Бразилія не може виграти вже у п'ятому матчі поспіль. Що стосується Аргентини, то "альбіселесте" справляює все більш приємне враження – не тільки яскравою, атакуючою грою, але й збалансованістю, пресингом, і загальнокомандною організацією.

Відео голу Мессі