Аргентина мінімально перемогла Бразилію: гол Мессі та два нереалізованих пенальті (відео)

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Бразилія – Аргентина результат та відео голу

У п'ятницю, 15 листопада, в Саудівській Аравії пройшов контрольний матч між Бразилією і Аргентиною, де сильнішими виявилися "альбіселесте".

Бразилія – Аргентина 0:1

Гол: Мессі, 14

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На 10-й хвилині низка помилок аргентинців в обороні призвела до пенальті в їх ворота, але Габріел Жезус вдарив дуже погано, не потрапивши навіть по воротах. У схожому стилі він недавно не забив пенальті і за "Манчестер Сіті", в матчі Ліги чемпіонів з "Аталантою".

Через чотири хвилини свій пенальті заробила Аргентина. Ліонель Мессі на досвіді зумів спровокувати Алекса Сандро в штрафній бразильців, і сам пішов виконувати пенальті. Аліссон зміг відбити його удар, але Мессі був швидше за всіх на добиванні – 1:0.

Після перемоги над Перу в фіналі Копа Америка Бразилія не може виграти вже у п'ятому матчі поспіль. Що стосується Аргентини, то "альбіселесте" справляює все більш приємне враження – не тільки яскравою, атакуючою грою, але й збалансованістю, пресингом, і загальнокомандною організацією.

Відео голу Мессі

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Бразилія Аргентина Спорт Футбол
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