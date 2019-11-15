Аргентина мінімально перемогла Бразилію: гол Мессі та два нереалізованих пенальті (відео)
У п'ятницю, 15 листопада, в Саудівській Аравії пройшов контрольний матч між Бразилією і Аргентиною, де сильнішими виявилися "альбіселесте".
Бразилія – Аргентина 0:1
Гол: Мессі, 14
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На 10-й хвилині низка помилок аргентинців в обороні призвела до пенальті в їх ворота, але Габріел Жезус вдарив дуже погано, не потрапивши навіть по воротах. У схожому стилі він недавно не забив пенальті і за "Манчестер Сіті", в матчі Ліги чемпіонів з "Аталантою".
Через чотири хвилини свій пенальті заробила Аргентина. Ліонель Мессі на досвіді зумів спровокувати Алекса Сандро в штрафній бразильців, і сам пішов виконувати пенальті. Аліссон зміг відбити його удар, але Мессі був швидше за всіх на добиванні – 1:0.
Після перемоги над Перу в фіналі Копа Америка Бразилія не може виграти вже у п'ятому матчі поспіль. Що стосується Аргентини, то "альбіселесте" справляює все більш приємне враження – не тільки яскравою, атакуючою грою, але й збалансованістю, пресингом, і загальнокомандною організацією.
Відео голу Мессі