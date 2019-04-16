Аргентинський футболіст більше не зіграє у сезоні через плювок у суперника: фото

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Сантьяго Аскасібар у матчі проти "Баєра"
Сантьяго Аскасібар у матчі проти "Баєра" / twitter.com/MeinVfB

Півзахисник німецького "Штутгарта" Сантьяго Аскасібар дискваліфікований на шість тижнів за плювок в суперника в матчі чемпіонату Німеччини проти "Баєра".

На останній хвилині матчу 22-річний футболіст плюнув у гравця леверкузенського клубу Кая Хавертца, за що відразу отримав червону картку.

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Термін дискваліфікації гравця закінчиться 25 травня. Матчі останнього туру Бундесліги пройдуть 18 травня. Таким чином, Аскасібар більше не зіграє цього сезону.

Я вже попросив вибачення за свою поведінку перед клубом і командою. Висловлюю свої вибачення своєму супернику Каю Хавертцу. Навіть якщо мене і провокували раніше, то я не повинен був так робити,
– цитує Аскасібара офіційний сайт німецької команди.


Фото: gettyimages

Наразі "Штутгарт" перебуває у зоні вильоту, йдучи на 16 місці у турнірній таблиці. "Баєр" – 8-й і веде боротьбу за єврокубки.

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Теги: Спорт Футбол
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