Аргентинський футболіст загинув, випавши з шостого поверху під час вечірки
Аргентинський футболіст Езекіль Есперон загинув, випавши з тераси на шостому поверсі. Це сталося під час вечірки.
За даними видання The Sun, футболіст під час вечірки вирішив спертися на поручні на шостому поверсі на терасі. Однаке вони не витримали його ваги, і Езекіль Есперон випав.
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Одразу після цього його доставили до лікарні у Буенос-Айресі, однак медикам не вдалося врятувати його життя.
Про смерть гравця повідомив футбольний клуб "Атланте" з Мехіко. Він був останнім клубом у кар'єрі 23-літньго футболіста.
Також співчуття з приводу смерті висловив і клуб "Атлетіко Олл Бойс", де розпочинав грати у футбол Езекіль Есперон.
Джерело: 24 канал
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