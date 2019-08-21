Аргентинський "Рівер Плейт" викупить Карраскаля у львівських "Карпат": названо суму

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Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль

Півзахисник львівських "Карпат" Хорхе Карраскаль, який на правах оренди виступає за "Рівер Плейт", може продовжити кар'єру в аргентинському клубі.

За даними Sport Arena, "Рівер Плейт" планує викупити Карраскаля. І вже вступив в переговори з "Карпатами". Очікується, що за гравця заплатять 3,5 мільйони євро. В цю суму входить 500 тисяч євро за оренду гравця.

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Однак "Карпати" не отримують всю суму. Видання зазначає, що львівський клуб змушений віддати 2 мільйони євро іспанській "Севільї", з якою не розрахувався за перехід Карраскаля минулоріч.

При цьому "Карпати" отримають ще 10% від наступного трансферу Карраскаля.

Рішення викупити у Карраскаля керівництво аргентинського клубу прийняло після сильного виступу гравця на Кубку Лібертадорес. При цьому що колумбієць перебуває в "Рівер Плейт" з січня 2019 року, він зіграв лише у чотирьох матчах, де забив один гол.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Трансфери
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