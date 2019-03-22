Аргентинський воротар здійснив один з найкращих сейвів в історії футболу: відео

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Воротар з Аргентини здійснив неймовірний сейв
Воротар з Аргентини здійснив неймовірний сейв / Фото з відкритих джерел

В одній з нижчих ліг чемпіонату Аргентини відбувся, можливо, один з найкращих воротарських порятунків в історії футболу.

Про це повідомляє Instagram-паблік "433".

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Голкіпер однієї з команд примудрився у неймовірному стрибку винести м'яч з лінії воріт після потужного удару. Він зробив це ногою, в падінні через себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You did WHAT️ @tycsports

Публикация от 433 (@433)

Раніше Спорт 24 писав, що спробу нападника валлійського клубу "Суонсі Сіті" Берсанта Цілини виконати пенальті в матчі проти "Вест Бромвіча" користувачі мережі охрестили "найгіршою в історії". Під час розбігу нападник прицілився у кут воріт, однак заплутався у власних ногах.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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