"Арсенал" – "Челсі": дуель юних тренерів в лондонському дербі

Центральним матчем 20-го туру Англійської прем'єр-ліги буде, безумовно, зустріч "Арсеналу" та "Челсі" в неділю, 29 грудня. "Аристократи" зараз єдині, хто може поборотися за місце в першій трійці. Хоча попереду ще багато матчів, "Ліверпуль", "Лестер" і "Манчестер Сіті" набрали такий темп, що зупинити їх буде непросто.

Але, не менше потрібні очки й "канонірам", якщо вони хочуть в наступному сезоні виступати в єврокубках. Шанси на успіх при цьому практично рівні. Аналітики Parimatch дають 34% на перемогу "Арсеналу" та трохи більше як 39% на те, що виграє "Челсі" (нічия оцінюється у 27%).

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За статистикою "гармаші" вигравали частіше, але не набагато. Та й за різницею м'ячів їх перевага незначна. До того ж, в окремо взятому матчі ці цифри все одно не матимуть значення.

Також матч цікавий дуеллю молодих тренерів. 41-річний Френк Лемпард і 37-річний Мікель Артета завершили свої кар'єри футболістів зовсім недавно, у 2016 році. Для іспанця це взагалі перший клуб, де він головний тренер. Причому Артета очолив "Арсенал" за декілька днів до цього матчу. Раніше він лише був асистентом в "Манчестер Сіті".

До речі, його призначення вже встиг розкритикувати Жозе Моуріньо. Втім, зі слів наставника "Тоттенхема" вболівальники зараз більше сміються. Адже недавно його команда програла "Челсі". Свого часу Моуріньо, нагадаємо, тренував "аристократів", коли там грав Лемпард, і Френк вважається чи не учнем португальця. До повернення в "Челсі" влітку цього року у Лемпарда за плечима був лише сезон на чолі "Дербі".