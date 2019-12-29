Арсенал – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

В неділю, 29 грудня, відбудеться чергове лондонське дербі – "Арсенал" прийматиме "Челсі". Букмекери дали свій прогноз на цю гру.

Арсенал – Челсі: перед матчем

Це буде матч молодих тренерів обох команд. А для Мікела Артети, який лише нещодавно очолив "Арсенал" – дебют перед рідною публікою. Перший матч він провів на виїзді, і не цілком вдало – команда зіграла внічию з "Борнмутом", продовживши свою безвиграшну серію до чотирьох матчів.

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"Челсі" свій матч "Борнмуту" теж програв, але це було два тижні тому. Після цього "аристократи" обіграли в гостях "Тоттенхем". Там учень обіграв вчителя, адже "Челсі" тренує Френк Лемпард, а "шпор" – Жозе Моуріньо. Саме португалець свого часу тренував "Челсі", коли там грав Лемпард. Та на початку boxing day (серія матчів під час різдвяних та новорічних свят, коли команди в Англії грають матчі мало не через день) "Челсі" неочікувано поступився вдома "Саутгемптону". Тож і вони підходять до цього матчу не в найкращому стані.

Матч "Арсенал" –"Челсі" відбудеться в неділю, 29 грудня. Початок о 16:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24. Де ще можна дивитися матч в прямому ефірі – дізнавайтеся за посиланням.

А що прогнозують букмекери?

Експерти в цьому матчі віддають перевагу "Челсі". Однак вона незначна – 2,3-2,4 на те, що переможуть гості. Натомість шанси на перемогу "Арсеналу" оцінені у 2,8-2,9. Нічия у матчі – 3,7-3,85.

При цьому експерти очікують, що в матчі буде забито чимало голів. Так, ставка "тотал матчу більше 3,0" виставлено з коефіцієнтом 1,91. Щодо "тотал матчу менше 3,0", то на це приймають з коефіцієнтом 1,89.