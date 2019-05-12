"Арсенал-Київ" та "Чорноморець" забили шість голів та розійшлися миром: відео

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Арсенал-Київ – Чорноморець відео голів та результат матчу
Арсенал-Київ – Чорноморець відео голів та результат матчу

"Арсенал-Київ" у матчів 28-го туру чемпіонату України не зумів здолати одеський "Чорноморець". Одесити вирвали нічию у компенсований час.

Арсенал-Київ – Чорноморець 3:3
Голи: Вакуленко, 57 (пен.), 77, Ковпак, 88 – Вільхамссон, 10 (пен.), Семенів, 62, Бабенко, 90+1 (пен.)

Вилучення: Аржанов, 45+1 (Чорноморець)

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"Арсенал-Київ" та "Чорноморець" є прямими конкурентами в боротьбі за виживання у чемпіонаті України. У попередній грі перемогу святкували "каноніри", тому одесити прагнули взяти реванш.

Вже на старті матчу "моряки" виконали програму-мінімум. Зокрема, на 9 хвилині одеський клуб заробив пенальті. Оріховський порушив правила у своєму штрафному. До позначки підійшов ісландець Вільхамссон і забив свій четвертий гол у сезоні.

На 23 хвилині одесити могли забивати вдруге. У штрафному киян виникла справжня пожежа й м'яч дивом не перетнув лінію воріт Романа Підківки. Через декілька хвилин "моряки" знову гостро розіграли кутовий і помилка Підківки ледь не призвела до голу. Більше гострих моментів у першому таймі не було. Водночас у компенсований час другу жовту картку отримав капітан гостей Аржанов і завчасно покинув поле.

Арсенал-Київ – Чорноморець – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Арсенал-Київ" взявся відіграватися, тим паче, що команда перебувала в більшості. Через тиск "канонірів" футболісти "Чорноморця" не витримали й порушили правила у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, яке впевнено реалізував Вакуленко – 1:1. Однак радість киян тривала не так довго. На 62 хвилині Семенів знову вивів "Чорноморець" вперед, забивши після кутового.

Після другого забитого голу "Чорноморець" серйозно закрився на своїй половині поля й віддав ініціативу киянам. На 77 хвилині атаки "канонірів" увінчалися голом. Дубль оформив Вакуленко, забивши ефектним ударом головою.

Наприкінці матчу "Арсенал-Київ" зумів забити третій гол. Ковпак уникнув офсайду й перекинув воротаря. Але на 90+1 хвилині "Чорноморець" зрівняв рахунок. "Моряки" заробили пенальті, яке реалізував Бабенко – 3:3. Більше голів команди не забивали й розійшлися миром.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Чорноморець ФК Арсенал-Київ
Джерело: 24 канал
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