"Арсенал" купив форварда Пепе за рекордну для клубу суму

17 Читать новость на русском
Ніколя Пепе
Ніколя Пепе / arsenal.com

Лондонський "Арсенал" офіційно оголосив про підписання форварда Ніколя Пепе. Його трансфер став рекордним в історії клубу.

Інформацію про рекорд дає сам сайт "Арсеналу". Однак суми трансферу не називають. Хоча у ЗМІ звучала сума у 80 мільйонів євро, а ці гроші "гармаші" будуть виплачувати декілька років.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Пепе підписав з "Арсеналом" контракт на 5 років. Він виступатиме у клубі під номером "19".

У минулому сезоні за французький "Лілль" нападник з Кот-д'Івуар за 38 матчів забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

 

 

 

blog_ava
Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України
сьогодні
8807
Теги: Спорт Футбол Арсенал Трансфери
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зоря – Будучност: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 18:40 Зоря – Будучност: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
363
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11003
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5998
"Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
сьогодні 14:01 "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
797
Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
сьогодні 08:35 Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
1609
Новини
Більше новин
Залиште відгук