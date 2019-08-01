"Арсенал" купив форварда Пепе за рекордну для клубу суму
Лондонський "Арсенал" офіційно оголосив про підписання форварда Ніколя Пепе. Його трансфер став рекордним в історії клубу.
Інформацію про рекорд дає сам сайт "Арсеналу". Однак суми трансферу не називають. Хоча у ЗМІ звучала сума у 80 мільйонів євро, а ці гроші "гармаші" будуть виплачувати декілька років.
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Пепе підписав з "Арсеналом" контракт на 5 років. Він виступатиме у клубі під номером "19".
У минулому сезоні за французький "Лілль" нападник з Кот-д'Івуар за 38 матчів забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.
Джерело: 24 канал
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