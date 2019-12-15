Арсенал – МанСіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Арсенал – МанСіті: онлайн-трансляція

У неділю, 15 грудня, "Арсенал" на домашньому полі зіграє з "Манчестер Сіті" в рамках 17 туру АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

Серед тижня команди успішно відіграли свої поєдинки в єврокубках. "Арсенал" привіз нічию з Бельгії, зігравши внічию зі "Стандардом" (2:2). Це дозволило лондонцям виграти свою групу Ліги Європи. Що ж стосується манкуніанців, то хет-трик Габріеля Жезуса допоміг "Манчестер Сіті" взяти три очки на полі "Динамо" Загреб. Англійці також завершили свою групу в Лізі чемпіонів на першому місці.

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Команди провели 197 очних зустрічей в історії. З них "Арсенал" виграв 97 матчів, "Сіті" – 55. Ще 45 поєдинків завершилися нічийним результатом. Останні п'ять зустрічей між лондонцями і манкуніанцями залишилися за підопічними Гвардіоли. В останній раз "каноніри" обіграли "Сіті" в рамках АПЛ аж в 2015 році.

Арсенал – МанСіті: онлайн-трансляція

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Арсенал Манчестер Сіті
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