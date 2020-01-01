Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

1 січня 2020 року "Арсенал" на власному полі прийматиме "Манчестер Юнайтед" в рамках 21 туру АПЛ. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 1 січня. Початок матчу о 22:00.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Огляд матчу "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.