Арсенал – Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Англійський "Арсенал" та італійське "Наполі" поборються за путівку до півфіналу Ліги Європи. Переглянути матч в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Арсенал" – "Наполі" по телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що грі передуватиме програма "Шлях до Баку", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Арсенал" – "Наполі" можна буде на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. За 39 гривень можна оформити підписку на 24 години до трансляцій матчу. За 69 гривень – місячний абонемент на перегляд футбольних матчів.

Поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Наполі" відбудеться у четвер, 11 квітня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт 24.

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