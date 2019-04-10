Арсенал – Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Лондонський "Арсенал" та італійське "Наполі" склали найцікавішу чвертьфінальну пару Ліги Європи. Обидва клуби мають багату історію і бажають перемогти у Лізі Європи. Букмекери оцінили, хто з команд зможе зробити перший крок до успіху.

Шляхи клубів перетиналися у єврокубках тільки одного разу. У 2013-у році команди грали в одній групі Ліги чемпіонів. Матч у Лондоні завершився перемогою "канонірів" 2:0. А в Неаполі місцева команда відповіла тим же результатом на свою користь.

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Наставник лондонців Унаї Емері є спеціалістом по Лізі Європи. Іспанцю вдалося тричі поспіль виграти цей турнір із "Севільєю". Відтак можна чекати такого ж досягнення з "Арсеналом". На те, що "гармаші" переможуть "Наполі" у першому матчі коефіцієнт 2.30. Нічийний результат – 3.50. На перемогу італійців – 3.15.

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Керманич неаполітанців Карло Анчелотті також не в тім'я битий. В активі Папи Карло 6 трофеїв у єврокубках – три Ліги чемпіонів та три Суперкубки УЄФА. На перемогу "Наполі" в Лондоні дають коефіцієнт 2.95. Успіх господарів поля оцінили у 2.40. Нічия – 3.55.

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Останній матч у чемпіонаті "Арсенал" несподівано програв "Евертону". Підопічні Емері прагнутимуть реабілітуватися й на їх перемогу коефіцієнт 2.46. Якщо матч завершиться нічиєю, то виграш збільшиться на 3.52. У свою чергу "Наполі" не перемагає два матчі поспіль. На те, що італійці перервуть серію і переможуть лондонців коефіцієнт 3.03.

Поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Наполі" відбудеться у четвер, 11 квітня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт 24.

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