"Арсенал" жорстко розкритикував УЄФА через фінал Ліги Європи в Баку

Лондонський "Арсенал" виступив із критичною заявою з приводу фіналу Ліги Європи, який відбудеться в столиці Азербайджану Баку.

УЄФА може надати "Арсеналу", який у фінальній грі зіграє з "Челсі", всього 6 тисяч квитків.

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"Всі в "Арсеналі" раді виходу у фінал Ліги Європи, ми з нетерпінням чекаємо матчу з "Челсі" в середу, 29 травня. Однак ми вкрай розчаровані тим фактом, що через транспортні обмеження УЄФА може надати "Арсеналу" максимум 6000 квитків на стадіон місткістю понад 60 000 чоловік. Час покаже, чи буде можливим для 6000 вболівальників "Арсеналу" відвідати матч, враховуючи вкрай складну подорож.

У нас 45 тисяч власників абонементів, і пропустити матч такому числу вболівальників через те, що УЄФА вибрав місце проведення фіналу з таким обмеженим транспортним забезпеченням, просто неправильно. Реальність така, що будь-який клуб, який опинився у фіналі, не зміг би задовольнити попит з боку їхніх уболівальників.

Ми отримали багато скарг від наших уболівальників з цього приводу й повністю поділяємо їхні побоювання. Від імені наших уболівальників ми хотіли б зрозуміти критерії, за якими вибираються місця проведення фіналів, а також, як в цьому контексті враховуються вимоги уболівальників.

Ми наполегливо закликаємо УЄФА враховувати логістику та побажання уболівальників при будь-яких майбутніх рішеннях щодо вибору місць проведення фіналів, оскільки те, що сталося у цьому сезоні, є неприйнятним і не повинно повторитися. Ми будемо раді приєднатися до будь-яких майбутніх дискусій, щоб уникнути повторення подібної ситуації", – йдеться у заяві на сайті "Арсеналу".

Фінальний матч Ліги Європи проти "Челсі" можуть пропустити не тільки англійські вболівальники, але й футболіст "канонірів" Генріх Мхітарян. Гравець, швидше за все, не зіграє у фіналі через політичний конфлікт Вірменії та Азербайджану.

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